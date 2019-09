Dortmunds Gruppengegner Inter Mailand hat zum Auftakt der Champions League einen krachenden Fehlstart gerade noch abgewendet.

Der eingewechselte Nicolo Barella rettete dem Tabellenführer der Serie A mit einem abgefälschten Volleyschuss gegen Slavia Prag in der 93. Minute ein 1:1 (0:0). Zuvor hatte Stefano Sensi einen Freistoß an die Latte geknallt. (Spielplan und Ergebnisse)

Superstar Romelu Lukaku verpasste per Kopf gar den lucky Punch (90.+6), scheiterte aber an einer Glanztat von Ondrej Kolar.

Peter Olayinka hatte die Gäste (64.) zunächst per Abstauber in Führung gebracht und Slavia damit vom ersten Auswärtssieg in der Champions League träumen lassen. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

RB-Gegner Lyon und Zenit teilen Punkte

Leipzigs Vorrundengegner Olympique Lyon musste sich zum Start mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Der französische Topklub trennte sich von Zenit St. Peterburg 1:1 (0:1). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Sardar Azmoun (41.) sorgte kurz vor der Pause für die überraschende Gäste-Führung. Der Memphis Depay glich zu Beginn der zweiten Hälfte (50.) per Elfmeter aus. Magomed Ozdoev hatte den niederländischen Nationalspieler zuvor zu Fall gebracht. (Tabellen der Gruppen A bis H)

Die Ergebnisse vom Dienstag in der Übersicht:

Inter Mailand – Slavia Prag 1:1 (0:0)

Olympique Lyon – Zenit St. Petersburg 1:1 (0:1)

Ajax Amsterdam – OSC Lille

Benfica Lissabon – RB Leipzig

FC Chelsea – FC Valencia

Borussia Dortmund – FC Barcelona

SSC Napoli – FC Liverpool

FC Salzburg – KRC Genk