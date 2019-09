Borussia Dortmund droht zum Auftakt der Champions League gegen den FC Barcelona (Champions League: Borussia Dortmund - FC Barcelona, 21 Uhr im LIVETICKER) ein Engpass auf der Torhüterposition.

Mit Roman Bürki steht dem BVB aus dem Torhütertrio aktuell nur ein fitter Keeper zur Verfügung. Wer als Ersatzmann des Schweizers am Abend auf der Bank sitzen wird, ist noch offen.

Vertreter Nummer eins, Marwin Hitz, musste laut Ruhrnachrichten am Sonntag das Training wegen Bauchmuskelproblemen abbrechen und fehlte auch beim Abschlusstraining am Montag. Nachwuchstorhüter Eric Oelschlägel, die eigentliche Nummer drei, verletzte sich bei seinem Einsatz für die U23 am Wochenende an der Leiste und fällt definitiv aus.

U23-Torhüter Luca Unbehaun laboriert aktuell an einer Knieverletzung und steht ebenfalls nicht zur Verfügung.

Zwei Teenager als Ersatztorhüter?

Sollte Hitz nicht rechtzeitig fit werden, sitzt entweder der 19-jährige Jonas Hupe oder der 18-jährige Lucien Hawryluk auf der Bank. Beide standen auf der sogenannten B-Liste des BVB und wurden am Montag für die Königsklasse nachnominiert. Beide Keeper haben in dieser Saison allerdings noch kein Pflichtspiel für die Dortmunder Nachwuchsmannschaften absolviert.

Der Stichtag für die Spieler auf der B-Liste ist der 1. Januar 1998, außerdem müssen die Spieler, die vom Verein dort aufgeführt werden, zwischen ihrem 15. Geburtstag und der Registrierung bei der UEFA in zwei aufeinander folgenden Jahren für den Klub aktiv gewesen sein.