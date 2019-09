vergrößernverkleinern Harry Kane erzielte das Führungstor für Tottenham © Getty Images

Tottenham Hotspur gibt zum Auftakt in die Champions League einen Zwei-Tore-Vorsprung noch her. Der Vorjahres-Finalist spielt damit auch dem FC Bayern in die Karten.