Paris St. Germain hat in der Champions League am zweiten Spieltag einen Arbeitssieg gefeiert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel setzte sich im zweiten Spiel der Gruppe A bei Galatasaray Istanbul mit 1:0 (0:0) durch und liegt mit sechs Punkten nun unangefochten an der Tabellenspitze. (SERVICE: Tabellen der Champions League)

Mauro Icardi (52.) traf für die Franzosen, bei denen die angeschlagenen Julian Draxler und Thilo Kehrer weiter fehlten.

In der Gruppe D setzte sich Atletico Madrid ohne Probleme mit 2:0 (0:0) bei Lokomotive Moskau durch. Supertalent Joao Felix (48.) und Thomas (58.) waren für die Rojiblancos erfolgreich. (SERVICE: Ergebnisse/Spielplan der Champions League)

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Klubs bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Manchester City gewann in der Gruppe C gegen Dinamo Zagreb mit 2:0 (0:0), die beiden Joker Raheem Sterling (66.) und Phil Foden (90.+5) machten den zweiten Sieg im zweiten Spiel für die Elf von Coach Pep Guardiola klar. Ilkay Gündogan spielte beim englischen Meister durch.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE