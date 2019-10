Der FC Bayern München zerlegt Tottenham Hotspur mit 7:2 - und das in deren eigenem Stadion. Ein Champions-League-Abend für die Ewigkeit.

Vierfachtorschütze Serge Gnabry sagte bei DAZN, er habe "vielleicht in der F-Jugend" zuletzt vier Tore geschossen.

SPORT1 fasst die Stimmen von Sky, DAZN und aus der Mixed Zone zusammen:

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

FC Bayern - Tottenham Hotspur

Serge Gnabry (Bayern München)

Zum Spiel: "Wir haben eine super Performance abgeliefert, immer Druck gemacht und nicht aufgehört. Das war einfach ein super Abend für uns"

Zur Frage nach seinem letzten Viererpack: "Vielleicht in der F-Jugend. Ich habe jetzt anderthalb Saisons auf mein erstes Champions-League-Tor gewartet. Dass ich heute vier schieße, hätte ich mir gestern auch nicht erträumt."

Zu seiner Siegtrophäe: "Den Ball habe ich mir gesichert. Er wurde zwischenzeitlich zu den Fans geschossen, aber jetzt habe ich ihn wieder."

Zur Bedeutung des hohen Siegs: "Das gibt uns Mega-Selbstvertrauen, auch für Samstag gegen Hoffenheim. Um ein Zeichen zu setzen, waren das wichtige drei Punkte."

Manuel Neuer (Bayern München)

Zum Kantersieg der Bayern: Damit rechnet man natürlich nicht. Wir haben damit gerechnet, dass es ein enges Spiel wird, gehen auch mit einem 2:1 in die Halbzeit. Wir sind natürlich super froh, dass es so zu Ende gegangen ist. Wir haben unsere Torchancen genutzt, nicht so wie in Paderborn. Da haben wir in der ersten Halbzeit viele Chancen gehabt und die nicht genutzt. Wir haben schon gesagt: 'Wir haben uns das aufgehoben für London.' Das hat geklappt.

Zum Spielverlauf: Wir waren in der ersten Halbzeit nicht ganz klar dominant. Tottenham hatte die eine oder andere gute Chance, hätte auch führen können zur Halbzeit. Aber wir haben das gut gemacht. Wir sind in der zweiten Halbzeit cool rausgekommen. Serge hat einen super Tag gehabt, unsere Offensivspieler. Auch die Spieler, die reingekommen sind, haben Ruhe reingebracht. Und dann konnten wir ein besseres Positionsspiel haben.

Zu Gnabrys Toren: Die waren alle schön. Er hat Zug zum Tor und schließt super ab, mit rechts, mit links. Er ist wirklich schwer zu halten. Der Hugo Lloris tut mir schon ein bisschen leid heute.

Jetzt das aktuelle Trikot von Bayern München bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Niko Kovac (Trainer Bayern München)

Über den Tritt von Serge Aurier gegen David Alaba: "David hat sich die Rippe geprellt. Wir wissen nicht, wie schwer es ist. Er hat mit Atembeschwerden bis zur 45 Minute durchgehalten."

Joshua Kimmich (Bayern München)

Zum Spielverlauf: "Wir sind relativ glücklich in die Pause gekommen mit einem 2:1. Das hat nicht so ganz den Spielverlauf der ersten Halbzeit wiedergegeben. Der zweite Durchgang war dann natürlich phänomenal. Tottenham hat uns Einiges angeboten, wir haben das dann knallhart ausgenutzt.

Zu Viererpacker Gnabry: "Bei Serge war gefühlt jeder Schuss ein Treffer, dafür bekommt er noch einen Kuss auf die Stirn bevor er ins Bett geht. Die zweite Halbzeit war extrem, was da abging."

Zur Frage, ob die Rummenigge-Aussagen ihn beflügelt haben: "Ich wollte einfach nur der Mannschaft helfen, das Tor hatte nichts mit der Aussage von Karl-Heinz Rummenigge zu tun. Ich hätte das Tor auch so erzielt. Ich habe es gar nicht so mitgekriegt und habe es so hingenommen. Was soll ich auch machen? Ich werde meinem Stil treu bleiben, ich lasse mich nicht verbiegen."