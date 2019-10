Die neue Saison ist gerade einmal ein paar Wochen alt, da steckt Borussia Dortmund bereits in der ersten Mini-Krise.

Zwar hatte man den FC Barcelona zum Auftakt der Gruppenphase am Rande einer Niederlage, dennoch wartet der BVB inzwischen seit wettbewerbsübergreifend drei Spielen auf einen Sieg und kommt seit einigen Wochen einfach nicht von der Stelle.

Ein Sieg am zweiten Spieltag der Champions League bei Außenseiter Slavia Prag (Champions League: Slavia Prag - Borussia Dortmund, ab 18.55 Uhr im LIVETICKER) ist daher schon beinahe Pflicht.

Anzeige

BVB mit guter Bilanz gegen tschechische Klubs

Zwar konnten die Tschechen ihrerseits mit einem 1:1-Unentschieden im ersten Spiel gegen Inter Mailand für Aufsehen sorgen und dürfen dementsprechend nicht unterschätzt werden, dennoch sollte vor dem Aufeinandertreffen fast alles für das Team von Lucien Favre sprechen.

In den bisherigen drei Auswärtsspielen in der tschechischen Hauptstadt blieben die Dortmunder jeweils ohne Gegentor und holten dabei zwei Siege und ein Unentschieden. Überhaupt haben die Borussen nur eines der insgesamt zehn Duelle mit einer tschechischen Mannschaft verloren, lediglich in der Saison 1963/1964 setzte es im Viertelfinalrückspiel des Pokals der Pokalsieger eine Niederlage gegen Dukla Prag.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Allerdings konnten die Schwarz-Gelben aber auch keines der letzten beiden Auswärtsspiele bei einem Verein aus der Fortuna Liga gewinnen.

BVB: Alcácer fällt aus - Hummels vor Comeback

Verzichten muss Favre im Sinobo Stadium auf Top-Stürmer Paco Alcácer. Aufgrund einer Achillessehnenreizung trat der Spanier die Reise in die Goldene Stadt am Dienstag nicht mit an.

Jetzt das aktuelle Trikot von Borussia Dortmund bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Dagegen dürfte Mats Hummels nach überstandenen Rückenproblemen wieder in den Kader der Dortmunder zurückkehren und die zuletzt nicht immer Sattelfeste Defensive verstärken. Der Innenverteidiger hatte in der zurückliegenden Woche an Rückenproblemen nach dem Punktspiel bei Eintracht Frankfurt laboriert.

Wegen der Beschwerden fehlte der Ex-Münchner dem Vizemeister auch am vergangenen Samstag beim 2:2 im Ligaspiel gegen Werder Bremen.

Alle Infos und Hintergründe zum Spiel des BVB und den Partien der anderen deutschen Teams im Fantalk auf SPORT1

So können Sie Slavia Prag - Borussia Dortmund LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Skygo

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App