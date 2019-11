Borussia Dortmund muss vor wegweisenden Tagen den Ausfall seines Kapitäns befürchten.

Marco Reus wurde im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (3:0) am Samstag nach 27 Minuten ausgewechselt, nachdem er einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte - jene Stelle, die ihm seit Jahren Probleme bereitet. Sein Einsatz am Dienstag gegen Inter Mailand (Champions League: Borussia Dortmund - Inter Mailand, ab 21.00 Uhr im LIVETICKER) ist gefährdet.

"Ich weiß noch nicht, was mit ihm ist", sagte Trainer Lucien Favre während der Pressekonferenz am Montag. Erst am Nachmittag oder möglicherweise am Dienstag werde eine Entscheidung fallen. Ansonsten, sagte Favre, gebe es "keine Verletzungssorgen".

Sieg gegen Inter beinahe Pflicht

Das Spiel gegen Inter in der Gruppe F mit Slavia Prag und dem FC Barcelona ist für beide Mannschaften wegweisend. Mit einem Sieg könnte der BVB langsam fürs Achtelfinale planen, im Falle einer Niederlage wäre der Rückstand auf die Mailänder nur noch mit viel Schützenhilfe aufzuholen.

"Wir müssen gut angreifen, aber auch gut verteidigen", forderte Favre: "Das ist eine sehr gefährliche Mannschaft."

Der Schweizer hat zuletzt ein Plädoyer für die Rotation gehalten, wird aber gegen den früheren Europapokalsieger niemanden schonen. Axel Witsel, Jadon Sancho und Thomas Delaney werden höchstwahrscheinlich in die Startelf zurückkehren. Roman Bürki löst Marwin Hitz wieder im Tor ab.