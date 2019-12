Verletzungs-Schock für Bayern-Star Kingsley Coman!

In der Partie gegen die Tottenham Hotspur (JETZT im LIVETICKER) erlitt der Franzose in der 24. Minute allem Anschein nach eine Verletzung am linken Knie - eine genaue Diagnose steht noch aus.

Coman sprintete am linken Flügel entlang, bevor er ohne Einwirkung eines Gegenspielers unglücklich aufkam, wobei ihm das linke Knie wegknickte. Der 23-Jährige blieb anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen. Sofort sammelten sich einige Mitspieler wie Joshua Kimmich oder Thiago um Coman.

Anzeige

Gestützt von Doktor Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt und einem weiteren Betreuer humpelte Coman anschließend zur Auswechselbank. Für ihn kam Thomas Müller in die Partie (27.).

Coman sprach über Karriereende

Im Dezember des vergangenen Jahres hatte Coman für Aufsehen gesorgt, als er sogar ein vorzeitiges Karriereende bei einer erneuten Sprunggelenks-Verletzung in Erwägung zog.

Im Vereinsmagazin "51" des FC Bayern erklärte Coman nun kürzlich: "Ich meinte damals, wenn es mir sofort ein drittes Mal passieren würde. Ich hatte mich gerade zurückgekämpft und gesagt, dass ich mich nicht ein drittes Mal operieren lassen würde. So hatte ich mich in dem Moment einfach gefühlt. Nun ist aber alles wieder in Ordnung."

Coman weiter: "Wenn man verletzt ist, fehlt nichts mehr als der Fußballplatz."

Coman hatte zuvor in der 14. Minute die 1:0-Führung für die Bayern erzielt.

Der ehemalige Juve-Spieler erlitt in seiner Karriere bereits mehrere schwere Verletzungen wie zwei Synsesmosebandrisse im Jahr 2018 und ein Außenbandriss im Knie. In der laufenden Saison kam Coman bisher auf acht Scorerpunkte in 19 Spielen.