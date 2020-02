Manchester City lässt sich den Kampf gegen den drohenden Ausschluss aus der Champions League viel Geld kosten.

Wie der Mirror berichtet, engagierten die "Citizens" Star-Anwalt David Pannick und zahlen ihm dafür 20.000 Pfund (knapp 24.000 Euro) pro Tag.

Der 63-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren in Großbritannien als Anwalt der Anti-Brexit-Aktivistin Gina Miller einen Namen gemacht. 2016 kämpften beide erfolgreich gegen den Versuch der damaligen Premierministerin Theresa May, Großbritannien ohne die Zustimmung des Parlaments aus der Europäischen Union zu führen.

Nun also soll Pannick Manchester City vor dem Ausschluss aus Europas Königsklasse bewahren.

UEFA sperrt ManCity

Die UEFA hatte am Freitag vergangener Woche den englischen Meister wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay für die kommenden zwei Spielzeiten vom Europapokal ausgeschlossen und ihm eine Strafzahlung von 30 Millionen Euro aufgebrummt.

City hatte daraufhin umgehend angekündigt, gegen das Urteil beim Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch einzulegen.