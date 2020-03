Fällt das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund am 11. März vorerst dem Coronavirus zum Opfer?

Der Verteidigungs- und Ministerrat in Frankreich hat am Samstag entschieden, dass wegen der Infektionsgefahr durch das Coronavirus Großveranstaltungen mit über 5.000 Menschen in Frankreich vorerst untersagt sind.

PSG-Spiel ohne Handschläge

Am Wochenende trat PSG dennoch gegen Dijon (4:0) an, doch erst 75 Minuten vor Anpfiff teilte der Klub mit, dass die Partie stattfinden wird. Aus Sicherheitsgründen wurde auf Einlaufkinder und Handschläge verzichtet. Jedoch wurde zum Beispiel der Halbmarathon durch die Seine-Metropole aufgrund des Virus abgesagt.

In Italien wurden am Wochenende mehrere Spiele wegen des Erregers abgesagt, darunter auch das Top-Duell zwischen Juventus Turin und Inter Mailand. Es gab zunächst Überlegungen, die Spiele ohne Publikum zu absolvieren, bevor es doch zur Absage kam. Zahlreiche Sport-Veranstaltungen fielen dem Coronavirus bereits zum Opfer.

Doch eine Absage eines Champions-League-Spiels wäre noch einmal eine neue Stufe. Allerdings würde dies auch die UEFA stark unter Druck setzen, da schon eine Woche später die Viertelfinal-Auslosung stattfinden soll.