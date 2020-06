Wird in Lissabon Bayerns Traum vom Triple wahr?

Am Mittwoch hat die UEFA bekanntgegeben, wie es mit der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Champions League weitergehen wird.

Demnach wird in der laufenden Saison ein Finalturnier der Königsklasse in Form eines Blitzturniers im K.o.-System (ohne Rückspiele) in Lissabon stattfinden, das Endspiel wird am 23. August ebenfalls in der portugiesischen Hauptstadt ausgetragen.

Anzeige

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Das Finalturnier der Champions League startet am 12. August, das Endspiel in der portugiesischen Hauptstadt wird am 23. August ausgetragen. Bayern München muss zuvor noch sein Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 3:0) am 7. oder 8. August bestreiten, RB Leipzig ist bereits für das Viertelfinale qualifiziert.

Kein "Finale dahoam" 2022 in München

Ursprünglich war das Finale nach Istanbul vergeben worden. Da die türkische Metropole nun im kommenden Jahr zum Zug kommen soll, werden sich alle bereits vergebenen Endspiele verschieben.

Das betrifft auch die Stadt München. Das bislang letzte Europacup-Endspiel in Deutschland war 2012 das "Finale dahoam", das die Bayern dramatisch gegen Chelsea verloren.

2022 sollten die Münchner, die nach einem 4:0 Hinspiel-Erfolg gegen Chelsea so gut wie sicher im Viertelfinale stehen, die nächste Chance auf ein Heim-Endspiel in der Königsklasse erhalten, doch nun müssen sie sich dafür ein weiteres Jahr gedulden.