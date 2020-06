Die UEFA entscheidet in einer Sitzung ihres Exekutivkomitees, wie es weitergehen soll. Was passiert mit der Champions League und der Europa League, was mit den Verträgen der Spieler? Wird es im Oktober Länderspiele geben?

Die Liste der Tagesordnungspunkte ist lang.

Am Mittwoch standen für DFB-Vizepräsident Rainer Koch und seinen Kollegen 13 Ordnungspunkte an.

Ab 15.30 Uhr gibt die UEFA die Ergebnisse der Sitzung bekannt. SPORT1 begleitet die Bekanntgabe im LIVETICKER.

+++ Noch keine Entscheidung über Zuschauer +++

Ob die Final-Partien vor leeren Rängen ausgetragen werden, ist noch unklar. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kündigte eine Entscheidung für spätestens Mitte Juli an.

+++ Keine neuen Transfers spielberechtigt +++

In der Champions League werden fünf Auswechselspieler zugelassen. Allerdings dürfen keine Neuzugänge, die ab dem 1. Juli transferiert werden, spielen.

+++ Endspiel der Champions League in Lissabon +++

Wie zuvor vermutet wird das Finale der Königsklasse in Lissabon stattfinden. Auch die Viertelfinal- und Halbfinalpartien sollen in der portugiesischen Hauptstadt stattfinden. Zeitlicher Ramen: 12. bis 23. August.

Als Backup-Plan sind die Spiele der letzten acht oder letzten 16 in Deutschland denkbar.

+++ Finale der Europa League in Köln +++

Wie die UEFA am Mittwoch verkündete, wird das Finale der Europa League in Köln stattfinden, nachdem zuvor in einer Finalrunde in Nordrhein-Westfalen (weitere Spielorte: Duisburg, Düsseldorf und Gelsenkirchen) die beiden Teilnehmer ermittelt wurden.

Als Termin für das Finale wurde 21. August bestimmt.

+++ Einige Ideen bereits durchgesickert +++

Schon vor der dreistündigen Videositzung des Exekutivkomitees ist das Gerücht in den Umlauf gekommen, dass das Finale der Champions League in Lissabon stattfinden soll. Auch Frankfurt hat sich für die Austragung beworben. Der Sieger der Europa League soll dagegen wohl in Nordrhein-Westfalen gekürt werden.