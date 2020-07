Sollte sich der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München nach dem 3:0-Hinspielsieg gegen den FC Chelsea für das Viertelfinale der Champions League qualifizieren, trifft der Doublegewinner aus Deutschland auf den Sieger aus SSC Neapel vs. FC Barcelona.

RB Leipzig muss sich nach dem bereits perfekten Einzug in die Runde der letzten Acht mit Atlético Madrid auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung am Freitag im schweizerischen Nyon am Sitz der Europäischen Fußball-Union (UEFA).

Die vier noch ausstehenden Achtelfinal-Rückspiele sind für den 7./8. August angesetzt, die Heimvereine dürfen ihre Spiele laut UEFA-Entscheid jeweils im eigenen Stadion austragen. Die Viertelfinals sind für den 12. bis 15. August, die Halbfinals für 18./19.8., das Endspiel für 23.8 terminiert.

Anzeige

Viertel-, Halb- und Finale werden als K.o.-Turnier in Lissabon ausgetragen, ohne Zuschauer. Alle Duelle werden in einem einzigen Spiel entschieden. Spielorte sind Benficas Estadio do Sport Lisboa e Benfica, wo auch das Finale steigt, und Sportings Estadio Jose Alvalade.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:

Real Madrid/Manchester City - Lyon/Juventus

RB Leipzig - Atlético Madrid

Neapel/Barcelona - Chelsea/Bayern

Atalanta - Paris Saint-Germain

Das Halbfinale im Überblick:

Real/ManCity/Lyon/Juventus - Neapel/Barcelona/Chelsea/Bayern

Leipzig/Atlético - Atalanta/PSG