Superstar Neymar hat sich vor dem Finale der Champions League gegen den FC Bayern betont locker gegeben.

Bei der Ankunft am Estádio da Luz stieg der Brasilianer mit einer großen Musikbox in der Hand aus dem Teambus von Paris Saint-Germain (Champions League, Finale: Paris Saint-Germain – FC Bayern München am Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER).

In den Katakomben blieb der Angreifer dann kurz vor der aufgebauten Videoleinwand der zugeschalteten Fans stehen und legte eine kleine Tanzeinlage hin.

Anzeige

Neymar gewann 2015 mit dem FC Barcelona zum bislang einzigen Mal in seiner Karriere den Henkelpott.