Der FC Barcelona hat bekannt gegeben, dass es in seinem Aufgebot einen Spieler gibt, der positiv auf COVID 19 getestet worden ist.

Die Tests seien am Dienstag bei neun neuen Spielern durchgeführt worden, die am heutigen Mittwoch in die Saisonvorbereitung starten sollten.

Der betroffene Spieler zeige keine Symptome, fühle sich gesund und sei nun in häuslicher Quarantäne. Der FC Barcelona habe die zuständigen Behörden informiert. Es ließen sich alle Personen nachverfolgen, mit denen der infizierte Spieler Kontakt hatte. Auch sei hätten sich bereits einem Test unterzogen.

Die neun Spieler, die am Dienstag getestet wurden, waren Rafinha, Carles Aleñá, Pedri, Trincao, Oriol Roisell, Matheus Fernandes, Moussa Wague sowie die beiden Ex-Schalker Juan Miranda und Jean-Clair Todibo.

Keiner von ihnen gehört zum Aufgebot Barcas für das Champions-League-Finalturnier in Lissabon, in dem die Katalanen im Viertelfinale am Freitag auf den FC Bayern treffen (Champions League: FC Barcelona - FC Bayern, Fr., ab 21 Uhr im LIVETICKER).

Keiner von ihnen soll zu einem der beteiligten Akteure Kontakt gehabt haben.