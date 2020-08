Der FC Bayern hat dank Kingsley Coman in der Champions League eine beeindruckende Schallmauer durchbrochen.

Der Franzose brachte die Münchner im Finale gegen Paris Saint-Germain per Kopf (59.) in Führung. Es war der 500. Treffer der Bayern in der Champions League.

Damit stieg der deutsche Rekordmeister in einen illustren Kreis auf. Zuvor knackten nur der FC Barcelona (517) und Real Madrid (567) diese magische Marke.