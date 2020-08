Der Countdown läuft: Der FC Bayern startet am Samstagabend in die Mission Triple.

Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League empfängt der Deutsche Meister den FC Chelsea (Champions League: FC Bayern - FC Chelsea, Sa. ab 21 Uhr im Liveticker).

Während die Münchner mit dem scheinbar sicheren Vorsprung aus dem Hinspiel in London (3:0) in die Partie gehen, kommen die Blues mit dem Vorteil eines Spielrhythmus in die Allianz Arena: Die Premier-League-Saison endete erst am 26. Juli, am 1. August stand die Truppe von Trainer Frank Lampard zudem im FA-Cup-Finale (1:2 gegen den FC Arsenal) - während die Bayern ihr letztes Pflichtspiel Anfang Juli hatten (4:2 im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen).

Vor dem Duell in der Königsklasse stellen sich Trainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer den Medienvertretern - spannend wird auch sein, ob sich Neuer erstmals zum Lied-Eklat in seinem Kroatien-Urlaub äußern wird.

Die Pressekonferenz im Liveticker:

+++ Herzlich willkommen +++

Die Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Hansi Flick und Kapitän Manuel Neuer soll um 13.30 Uhr beginnen.