Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann ist gegen seinen Trainer-Kollegen Diego Simeone ein echtes Meisterstück gelungen.

Durch giftige Zweikämpfe und leidenschaftlichen Kampf bezwang seine Mannschaft das - eigentlich - abgezockte Atlético Madrid beim 2:1-Sieg mit dessen eigenen Waffen. Auch an der Seitenlinie ging es dabei emotional zu.

Simeone trieb sein Team so leidenschaftlich wie gewohnt an, forderte Gelbe Karten und gab hektisch Anweisungen. "Ich werde da nicht so oft rübersehen, sonst flippe ich aus", hatte Nagelsmann schon vor dem Viertelfinale der Champions League in Lissabon erklärt.

Anzeige

Während der Partie gerieten die beiden Trainer dann allerdings nicht aneinander. "Es war in Ordnung und außer in der Halbzeit war es ruhig und ohne Berührungspunkte", sagte der RB-Coach nach dem Abpfiff bei Sky.

Doch was meinte Nagelsmann mit seiner Andeutung?

Aktion von Simeone bleibt Kameras verborgen

"Ich erzähle das nicht im Detail, man sieht es vielleicht auf ein paar Kameras", wich der 33-Jährige aus. "Da hat er gezeigt, dass er ein Winntertyp ist und immer gewinnen will. Ich hätte das nicht gemacht, aber das muss jeder für sich zu entscheiden."

Der Vorfall könnte sich nach dem Halbzeitpfiff auf dem Weg in die Kabinen ereignet haben. Mit welcher Aktion Simeone seinen Gegenüber allerdings im Detail verärgerte, darüber kann nur spekuliert werden - es blieb auch den TV-Kameras und Fotografen verborgen.

DAZN gratis testen und die Champions League live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel ging Nagelsmann noch einmal kurz auf seine Beziehung zu Simeone ein: "Er gratulierte mir und sagte, wir hätten ein gutes Spiel gespielt. Ich sagte ihm in der Halbzeit, dass es toll sei, einen Trainer mit seinem Charakter zu treffen. Ich gratulierte ihm zu seinem Charakter und seiner Persönlichkeit."

Simeone lobt Nagelsmann

Vor dem Duell hatte Simeone Nagelsmann in den höchsten Tönen gelobt und ihn einen "fantastischen" Trainer genannt.

Auch Nagelsmann hatte sich bei SPOX ausführlich über seinen argentinischen Kollegen geäußert: "Diego Simeone lebt seinen Beruf extrem. Aber er macht viele Dinge auch bewusst, das darf man nicht vergessen. Es ist nicht alles frei von der Seele weg, sondern wohlüberlegt. Da steckt schon ein System dahinter."