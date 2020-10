vergrößernverkleinern Timo Werner (2.v.r.) traf in Krasnodar per Elfmeter © Getty Images

SID Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der FC Chelsea feiert mit drei Deutschen in der Startelf einen Kantersieg in der Champions League. Tuchels PSG müht sich zu einem Erfolg in der Türkei.