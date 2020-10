Champions-League-Spitzenspiel am Mittwochabend: Direkt am ersten Gruppenspieltag kommt es zum Top-Duell der Gruppe A, wenn Titelverteidiger FC Bayern München in der Allianz-Arena auf Atlético Madrid trifft. (UEFA Champions League: FC Bayern - Atlético Madrid heute ab 21 Uhr im LIVETICKER)

"Ich glaube, dass es in der Champions League für jeden einzelnen Spieler immer etwas Besonderes ist", sagte Hansi Flick auf der Pressekonferenz: "Im ersten Spiel Bayern gegen Atlético zu haben ist einfach ein Highlight." (Spielplan & Ergebnisse der Champions League)

Bayern - Atlético: Gnabry fällt mit Corona aus

Für das Highlight wird allerdings einer der Leistungsträger fehlen. Denn Serge Gnabry wurde positiv auf das Corona-Virus getestet.

Dieser Umstand sorgte auch dafür, dass das Spiel auf der Kippe stand, da nicht klar war, wen Gnabry alles angesteckt haben könnte. Doch am Mittwochnachmittag kam die Bestätigung. "Das Spiel läuft wie geplant ab", teilte ein UEFA-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur wenige Stunden vor dem Anstoß mit.

Ein möglicher Ersatz für den deutschen Nationalspieler wäre Neuzugang Douglas Costa. "Er hat in den ersten Tagen bereits gezeigt, was für eine Qualität er hat. Wie er Dinge mit dem Ball löst ist herausragend, er bleibt immer ruhig", lobte ihn Flick.

Hernández: Die Deutschen wollen immer gewinnen

Außerdem ist das Spiel für Lucas Hernández ein ganz besonderes, da es gegen seinen Ex-Verein geht. "Natürlich habe ich aber eine besondere Verbindung zu Atlético. Ich bin dort aufgewachsen und der Verein hat mir alles gegeben", sagte der Franzose.

Bei seinem neuen Verein ist er von der Mentalität beindruckt: "Das ist eine typisch deutsche Mentalität: Man will hier gewinnen, gewinnen und gewinnen. Wir wollen den Siegeszug fortsetzen und gehen mit der gleichen Freude und Lust in den Wettbewerb, wie letztes Jahr."

Ein Sieg gegen Atlético Madrid wäre der erste Schritt auf der Mission Triple-Verteidigung.

Die voraussichtlichen Aufstellungen bei FC Bayern - Atlético Madrid:

FC Bayern: Neuer - Hernández, Alaba, Boateng, Pavard - Kimmich, Goretzka - Douglas Costa, Müller, Coman - Lewandowski

Atlético Madrid: Oblak - Lodi, Felipe, Savic, Trippier - Carrasco, Koke, Saúl, Llorente - Joao Félix, Suárez

