Superstar Neymar muss bei Paris Saint-Germain möglicherweise eine Zwangspause einlegen.

Der Brasilianer wurde in der Champions-League-Partie bei Istanbul Basaksehir noch in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Nach gut 20 Minuten ließ sich Neymar an der Außenlinie offenbar wegen Problemen am linken Oberschenkel behandelt. Der 28-Jährige kehrte anschließend zwar noch für ein paar Minuten zurück auf den Rasen, zeigte dann aber an, dass er ausgewechselt werden muss. In der 26. Minute kam Pablo Sarabia für Neymar ins Spiel.

Neymar für Duell mit RB Leipzig fraglich?

Eine Diagnose stand zunächst noch aus. Fraglich ist daher auch, ob Neymar im nächsten Gruppenspiel der Königsklasse bei RB Leipzig am kommenden Mittwoch für PSG auflaufen kann.

Mit Julian Draxler, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Marco Verratti und Idrissa Gueye hat Trainer Thomas Tuchel aktuell bereits einige verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen.