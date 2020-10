Thomas Müller war fassungslos!

"Wollt ihr mich verarschen? Was ist hier los?", brüllte der Ur-Bayer am Mittwochabend deutlich vernehmbar durch die Allianz Arena.

"Wir spielen gegen Atlético Madrid. Die größten Rabauken im europäischen Fußball“, meckerte der 31-Jährige weiter.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Was war passiert? Müller hatte in der 21. Minute an der Seitenlinie eigentlich zuerst den Ball gespielt, ehe er den zu spät kommenden Trippier leicht berührte.

Schiedsrichter Michael Oliver ließ erst einige Sekunden weiterspielen, blickte dann jedoch zurück zum am Boden liegenden Tripper und pfiff ab.

Gelbe Karte für Müller, der das (zurecht!) nicht fassen konnte und gestenreich zu seiner Schimpftirade ansetzte.

Neuer ermahnt Schiedsrichter-Assistenten

Es war nicht das erste Mal, dass Müller und die Bayern mit den Entscheidungen des Referees in der von Atlético gewohnt resolut geführten Anfangsphase alles andere als einverstanden waren.

Auch Bayern-Kapitän Manuel Neuer hatte Redebedarf bei der Müller-Szene Redebedarf. "How? Concentration now", ließ er den vierten Offiziellen Andrew Medley an der Seitenlinie lautstark wissen.

Konzentriert gingen in der Folge aber vor allem die Bayern-Stars zu Werke. Nach Toren von Kingsley Coman und Leon Goretzka gingen die Münchner mit einer 2:0-Führung in die Pause.

Müller erwies dabei nicht nur verbal als Aktivposten, sondern auch spielerisch.