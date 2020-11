Corona-Schock für Kai Havertz vom FC Chelsea.

Der Rekordtransfer der Blues wurde positiv auf COVID-19 getestet und steht darum kurzfristig nicht im Kader für das Champions-League-Spiel gegen Stade Rennes (Champions League: FC Chelsea - Stade Rennes JETZT im LIVETICKER).

Das bestätigte Trainer Frank Lampard vor der Partie. Havertz befinde sich in häuslicher Isolation.

Der Ex-Leverkusener ist damit bereits der fünfte deutsche Nationalspieler, der positiv auf Corona getestet wurde.

Havertz fünfter Nationalspieler mit Corona

Vor Havertz waren schon Ilkay Gündogan, Emre Can, Serge Gnabry und Niklas Süle betroffen. Havertz und Süle dürften damit für den Länderspiel-Dreierpack gegen Tschechien, die Ukraine und in Spanien auszufallen. Der Einsatz von Can ist fraglich.

Bundestrainer Joachim Löw wird am Freitag seinen Kader benennen.

