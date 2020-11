Der FC Bayern kann am Mittwoch mit einem Sieg gegen den FC Salzburg bereits vorzeitig der Sprung ins Achtelfinale der Champions League unter Dach und Fach bringen. (Champions League: FC Bayern - FC Salzburg am Mittwoch ab 21 Uhr im LIVETICKER)

Einen Tag zuvor stellen sich Bayern-Trainer Hansi Flick sowie Nationalspieler Leon Goretzka den Fragen der Journalisten. Flick wird dabei sicher ein Update zu den angeschlagenen Spieler geben und hoffentlich verraten, was mit Niklas Süle los ist, der zuletzt aufgrund von Fitnessproblemen nicht einmal im Kader war.

+++ Goretzka über die Umstellung auf Mitspieler +++

Auf SPORT1-Nachfrage, ob unterschiedliche Nebenspieler auch sein Spiel verändern: "Gerade auf der Sechster-Position interpretiert jeder sein Spiel etwas anders. Ich kann mich da anpassen und werde es auch tun. Das habe ich gegen Bremen auch gemacht und bin nicht einmal im gegnerischen Strafraum aufgetaucht, denke ich. Das gehört sonst schon zu meinem Spiel. Aber da haben wir mit nur einer Sechs gespielt. Das Spiel ändert sich, je nachdem wer neben einem spielt. Ich habe gerne neben mir jemanden, der für defensive Aufgaben zuständig ist, damit ich mich vorne einschalten kann. Das war in den letzten Spielen nicht möglich, aber das ist kein Problem. Grundsätzlich bin ich gerne ein offensiver Sechser.

+++ Goretzka über das 0:6-Debakel gegen Spanien +++

"Wenn du ein 0:6 verliert, ist es klar, dass es Kritik gibt. Ich habe das verarbeitet und kann mir angesichts der Aufgaben mit Bayern aktuell auch nicht erlauben, daran noch viele Gedanken zu verschwenden. Ich bin am nächsten Tag aber natürlich nicht mit einem guten Gefühl aufgewacht, das hat schon seine Zeit gebraucht."

+++ Goretzka über Salzburg und Alaba +++

"Man hat gewesen, was da für eine Qualität da ist. Sie sind eben ein Sprungbrett für Talente. Mit Talent sind sie definitiv bestückt. Es wird keine leichte Aufgabe für uns werden."

"Es wurde in den letzten Wochen oft genug thematisiert, wie wichtig er auch außerhalb des Platzes für uns ist. Er ist absolut akzeptiert und beliebt in der Mannschaft."

+++ Goretzka über mögliche Vertragsverlängerung +++

"Ich habe noch über 1,5 Jahre Vertrag. Daher ist das nicht, wo großartig Druck draufliegt. Mit mir wurden daher noch keine Gespräche geführt. Aber ich bin mit Hansi Flick und Hasan Salihamidzic im ständigen Austausch. Wenn die zeitnah auf mich zukommen, werde ich das Gespräch nicht verweigern."

+++ Goretzka über Gegner Salzburg +++

"Das Hinspiel war ein sehr schwieriges Spiel für uns. Das Gute ist, wir haben und werden noch einige Dinge aus dem Hinspiel analysieren und hoffen, dass wir noch mehr Kontrolle über das Spiel bekommen. Vom Ergebnis würden wir das Spiel so nehmen, aber mehr Kontrolle wäre schon ganz schön."

+++ Goretzka über Chance auf Achtelfinal-Einzug +++

"Das ist unser Ziel, keine Frage. Wir haben eine starke Serie in der Champions League, auch saisonübergreifend. Daran möchten wir natürlich anknüpfen."

+++ Goretzka über hohe Belastung in dieser Saison +++

Goretzka auf SPORT1-Nachfrage zur hohen Belastung ohne große Pausen aktuell: "Wir haben in der letzten Saison mit Sicherheit davon gelebt, ein extrem intensives Spiel auf den Platz gebracht zu haben und damit unseren Gegner oftmals überfordert werden. Da waren die Zwangspausen da, was nicht einfach für den Kopf war, aber wir hatten gefühlt vier, fünf Vorbereitungen. Daher sind wir immer topfit in die Spiele gegangen. Das sind wir jetzt aber auch. Wir haben aktuell hier und da eine andere taktische Ausrichtung, um facettenreicher zu werden. Es ist gut, einen Plan b und c in der Tasche zu haben, um auf den Gegner auch reagieren zu können. In dieser Phase befinden wir uns aktuell.

+++ Goretzka über Kimmich-Ausfall +++

"Anders ist in erster Linie, dass Jo uns fehlt. Er fehlt uns natürlich und wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder fit wird. Aber wir haben schon den Anspruch, das auffangen zu können. Ich werde mein Bestes geben."

+++ Herzlich willkommen +++

In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel gegen Salzburg. Bayern-Trainer Hansi Flick und Leon Goretzka werden daran teilnehmen.