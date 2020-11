Lausanne (SID) - Die französische Fußball-Schiedsrichterin Stephanie Frappart wird als erste Frau ein Spiel in der Champions League der Männer pfeifen. Die 36-Jährige wurde für das Königsklassen-Duell zwischen Juventus Turin und Dynamo Kiew am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) als Spielleiterin eingeteilt. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montagabend bekannt.

Frappart ist das französische Pendant zu Bibiana Steinhaus: Im April 2019 kam sie als erste Schiedsrichterin in der französischen Ligue 1 der Männer zum Einsatz. Im selben Jahr schrieb sie Fußball-Geschichte, als sie den UEFA Supercup zwischen dem von Jürgen Klopp trainierten FC Liverpool und dem FC Chelsea leitete und damit als erste Frau ein bedeutendes UEFA-Pflichtspiel der Männer pfiff. In der laufenden Europa-League-Saison war Frappart bereits zweimal im Einsatz.

Steinhaus, die in Deutschland als erste Frau ein Spiel in der Bundesliga der Männer geleitet hatte, beendete im Oktober ihre Karriere als aktive Schiedsrichterin.