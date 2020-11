Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Champions-League-Knaller gegen Inter Mailand auf Innenverteidiger Nico Elvedi verzichten. "Nico hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen, obwohl die Einheit sehr locker war. Er wird Dienstag ausfallen", sagte Trainer Marco Rose auf der Pressekonferenz: "Tony Jantschke wird sich um die Aufgabe von Nico kümmern." Ramy Bensebaini fehlt nach seiner Corona-Erkrankung weiterhin.

Die Fohlen ziehen mit einem Sieg am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) vorzeitig ins Achtelfinale ein. Auch ein Remis könnte reichen, wenn Schachtjor Donezk zuvor nicht gegen Real Madrid gewinnt (18.55 Uhr). Doch mit den möglichen Konstellationen will sich Rose nicht beschäftigen. "Ich kann mit diesem Wenn-Dann wenig anfangen. Wir müssen einfach gut Fußball spielen", so der 44-Jährige. Die Aufgabe könne "nicht größer sein, aber wir stellen uns der Aufgabe".

Das Weiterkommen hätte für Mittelfeldspieler Florian Neuhaus einen "großen" Stellenwert. "Wir haben in vier Champions-League-Spielen gezeigt, dass wir eine hohe Qualität haben. Wir wollen Dienstag so auftreten, dass wir unbedingt weiterkommen wollen", gibt sich der Nationalspieler selbstbewusst.