BVB-Tormaschine Erling Haaland lief im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Sevilla einmal mehr heiß.

In der ersten Halbzeit schnürte der norwegische Torjäger einen Doppelpack für die Dortmunder (27., 43.). Der 20-Jährige stellte damit einen Torrekord in der Champions League auf. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Haaland knackt Makaay-Rekord in der Champions League

In seinen ersten 13 Einsätzen in der Königsklasse erzielte Haaland sagenhafte 18 Treffer - kein Spieler traf in seinen ersten 13 Champions-League-Spielen so häufig. (Spielplan und Ergebnisse der Champions League)

Gleichzeitig gelangen ihm damit in nur sieben Champions-League-Spielen für Dortmund zehn Tore. So schnell erreichte in der Königsklasse noch kein Spieler diese Marke für einen Klub. Den bisherigen Rekord hielt Roy Makaay, der für seine ersten zehn Tore für den FC Bayern zwischen 2003 und 2004 zehn Spiele benötigte.

Über die laufende Saison gesehen, markierte Haaland 25 Tore in 24 Einsätzen. Insgesamt erzielte Haaland für den BVB in 42 Pflichtspielen 41 Treffer.

Die Dortmunder erwischten in Sevilla einen Fehlstart. Suso (7.) traf zur frühen Führung für die Andalusier, auch weil Mats Hummels den Ball noch unhaltbar für Marwin Hitz abfälschte. Mahmoud Dahoud gelang mit seinem erstem Champions-League-Tor (19.) der Ausgleich. Dann begann die Haaland-Show.