Borussia Dortmund wird ohne Thomas Delaney zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Sevilla aufbrechen.

Nach Informationen von SPORT1 bleibt der Mittelfeldspieler zunächst in Deutschland, weil seine Frau in Kürze ein Kind erwartet. Geplant ist jedoch, dass Delaney mit einem Privatflug nachkommt.

Der BVB trifft am Mittwoch um 21 Uhr auf den spanischen Topklub (Champions League: FC Sevilla - Borussia Dortmund um 21 Uhr im LIVETICKER).

Delaney absolvierte in der bisherigen Saison 21 Saisonspiele und erzielte dabei ein Tor. In der Champions League kam er in fünf von sechs Vorrundenspielen zum Einsatz. Mit dem FC Sevilla trifft der BVB auf einen formstarken Gegner. In LaLiga hat die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui keinen einzigen Punkt mehr abgegeben und rangiert auf Platz vier.

Der BVB musste dagegen in der Bundesliga zuletzt ein Remis und eine Niederlage hinnehmen.

Delaney hatte zuletzt eine andere Einstellung von der Borussia, die derzeit nicht für die nächste Saison der Champions League qualifiziert wäre, gefordert: "Wir sind zu ungeduldig. Oft blicken wir zu negativ auf die Dinge im Spiel. Wir brauchen eine positivere Einstellung", sagte der dänische Nationalspieler am Mittwochabend in einer virtuellen Medienrunde: "Ich wünsche mir manchmal eine Scheißegal-Mentalität."