Klub-Weltmeister Bayern München hat sehr gute Aussichten, das Viertelfinale in der Fußball-Champions-League zu erreichen, dagegen droht Borussia Mönchengladbach das Aus in der Runde der letzten 16: Trotz der Bundesliga-Niederlage in Frankfurt ist der FC Bayern für Sportwettenanbieter bwin in der K.o.-Runde in der Königsklasse Favorit gegen Lazio Rom.

Einen Sieg der Münchner gegen die Römer (Quote 4,75) am Dienstag (21.00 Uhr) notiert das Unternehmen mit dem 1,62-Fachen des Einsatzes. Gladbach steht dagegen schon im Hinspiel mit dem Rücken zur Wand. Einen Sieg der Fohlen gegen Titel-Favorit Manchester City (Siegquote 1,36) am Mittwoch (21.00 Uhr) belohnt bwin mit dem 6,75-Fachen des Einsatzes.