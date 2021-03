Hochspannung in der UEFA Champions League – Borussia Dortmund und RB Leipzig sind in den Achtelfinal-Rückspielen gefordert: Der BVB will seinen 3:2-Vorsprung aus dem Hinspiel verteidigen, Leipzig muss gegen den FC Liverpool eine 0:2-Hypothek aufholen.

Die Partien in der UEFA Champions League begleitet der Fantalk mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten am Dienstag und Mittwoch, 9. und 10. März, jeweils live ab 20:15 Uhr. (Alles zur Champions League: Fantalk live auf SPORT1).

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Anzeige

Der Fantalk ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen. Moderator Thomas Helmer begrüßt aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund namhafte und interessante Gäste zur launigen Diskussion über die parallel laufenden Partien der deutschen Teams in der Königsklasse. (Champions League: Spielplan und Ergebnisse)

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Fantalk am Dienstag mit Neururer und Hunke

In der Fantalk-Sendung am Dienstag, 9. März, live ab 20:15 Uhr sind Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer, Robert Hunke (ARD, DAZN), Reporter-Legende Rollo Fuhrmann und der ehemaliger Kölner Bundesliga-Profi Stephan Engels mit dabei.

Themenschwerpunkt sind die beiden Partien Juventus Turin gegen den FC Porto und Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla. Am Mittwoch, 10. März, sind live ab 20:15 Uhr unter anderem Ex-Bayern-Star Mario Basler, BVB-Stadionsprecher Norbert Dickel, Matthias Killing (Sat.1) und Sascha Klaverkamp (Ruhr Nachrichten) der Runde.

Die spannende Frage: Schafft Leipzig die Aufholjagd gegen den FC Liverpool? Das Spiel findet aufgrund der Corona-Einreise-Beschränkungen erneut in Budapest statt. Zudem will Paris St. Germain gegen den FC Barcelona seinen 4:1-Sieg aus dem Hinspiel zum Viertelfinal-Einzug nutzen.