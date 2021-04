Am Mittwoch will der BVB die Sensation in der Champions League perfekt machen!

Die Dortmunder verloren das Viertelfinal-Hinspiel bei Manchester City allerdings mit 1:2 - trotz einer ansprechenden Leistung. Im heimischen Signal Iduna Park soll der große Titelfavorit nun gestürzt werden.

Das wichtige Duell in der Königsklasse begleitet der Fantalk auf SPORT1 mit gewohnter Expertise und vielen unterhaltsamen Fakten im Free-TV und im 24/7-Stream auf SPORT1.de.

Der Fantalk begleitet den Viertelfinal-Kracher in der Königsklasse BVB gegen ManCity am Dienstag und Mittwoch live im TV und Stream ab 20.15 Uhr

Außerdem treffen am Mittwoch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp und Real Madrid mit Nationalspieler Toni Kroos aufeinander. Auch auf diese Partie wird der Fantalk nach Reals 3:1-Sieg aus dem Hinspiel ein Auge haben.

Fantalk mit Neururer und Großkreutz

Am Mittwoch, 14. April, live ab 20:15 Uhr begrüßt Moderatorin Laura Papendick im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund Ex-Bundesliga-Coach Peter Neururer, Ex-BVB-Profi Kevin Großkreutz, Comedian Markus Krebs sowie Alex Steudel (freier Journalist und Autor) über die beiden Spiele.

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.