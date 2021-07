Brasilien hat den Einzug ins Finale der Copa América perfekt gemacht.

Die Seleção um Superstar Neymar setzte sich gegen Peru mit 1:0 durch. Lucas Paquetá von Olympique Lyon erzielte in der 34. Minute den Siegtreffer.

DAZN gratis testen und internationale Fußball-Highlights live & auf Abruf erleben | ANZEIGE

Anzeige

Brasilien präsentierte sich in Rio de Janeiro bei der Neuauflage des Endspiels von 2019, das die Seleção mit 3:1 für sich entschieden hatte, vor allem in der ersten Halbzeit als dominierende Mannschaft und ließ erst in der zweiten Hälfte etwas nach. Der peruanische Torhüter Pedro Gallese rettete mehrmals, darunter auch bei einem Schuss von Neymar.

Im Finale, das am Sonntag ab zwei Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfindet, geht es gegen Argentinien um Lionel Messi oder Kolumbien. Das zweite Halbfinale steigt in der Nacht zu Mittwoch.