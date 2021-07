Die Superstars Lionel Messi und Neymar sind bei der Copa America als beste Spieler des Turniers ausgezeichnet worden.

Der argentinische Kapitän Messi und Brasiliens Neymar erhielten die Ehre noch vor dem direkten Final-Duell am Sonntag (2.00 Uhr/MEZ) im Fußballtempel Maracana in Rio de Janeiro. Das gab der südamerikanische Fußballverband Conmebol am Freitag bekannt.

Die früheren Teamkollegen beim spanischen Topklub FC Barcelona hätten in jeder Partie ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt, begründete die Expertenkommission des Verbandes die Entscheidung: "Es ist unmöglich, nur einen besten Spieler zu küren, denn dieses Turnier hat zwei beste Spieler."

Der sechsmalige Weltfußballer Messi hatte die Albiceleste mit vier Treffern ins Finale geführt, indem der 14-malige Titelträger mit Rekordsieger Uruguay gleichziehen will. Neymar steuerte zwei Tore und drei Assists bei. Titelverteidiger Brasilien peilt den zehnten Erfolg an.