Nach der 2:6-Pokalschlappe von Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern München kommt das Team von Trainer Heiko Herrlich nicht zur Ruhe.

Der Grund: Der Stiefvater von Youngster Leon Bailey, der gleichzeitig dessen Berater ist, teilte auf Instagram gegen den Trainer und Team aus.

Craig Butler postete ein Video des Freistoßtors des 20-Jährigen zum 2:5 auf seiner Instagramseite und versah den Post mit den Worten: "Das ist mein Sohn."

Danach startete er seine Motz-Attacke gegen Herrlich und die Mitspieler seines Sohns: "Sie setzen ihn auf die Bank. Sie lassen ihn links hinten spielen. Sie spielen ihn nicht an."

In der 46. Minute war Bailey beim Stand von 1:2 eingewechselt worden und schoss in der 72. Minute den Ehrentreffer per sehenswertem Freistoß.

Der kritisierte Herrlich reagierte schmallippig auf Butlers Tirade: "Ich akzeptiere seine Meinung. Damit hat sich's."