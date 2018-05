Bei der Pokal-Feier auf dem Frankfurter Römer verriet Kevin-Prince Boateng die Sieges-Formel von Doppeltorschütze Ante Rebic: "Er hat mit seinem super Deutsch zu mir gesagt: 'Bruder, schlag den Ball lang!' Und dann hab ich gesagt: Bruder, ich schlag den Ball lang!"

Das Vermarktungspotenzial dieses schon jetzt legendären Spruchs blieb nicht lange unentdeckt. Über ihren Online-Shop bietet die Marke "DIRTS" T-Shirts mit der Taktik der beiden Matchwinner an. Das in weiß gehaltene "Ante-Shirt" mit der Aufschrift 'Bruder, schlag den Ball lang!' gibt es ab dem 25. Mai ebenso zu erwerben, wie ein schwarzes "Boateng-Shirt" mit der passenden Antwort.

Rebics simple Anweisung an seine Mitspieler ging auf. Beide Tore des Kroaten waren in der Folge von langen Steilpässen gefallen. Am Ende triumphierte die Eintracht mit 3:1 gegen den FC Bayern und feierte damit den ersten Titel seit dem Pokal-Sieg 1988.