Die Bierdusche der Spieler für Niko Kovac auf der Pressekonferenz war der Startschuss für eine lange Partynacht.

Bis in den frühen Morgenstunden feierte Eintracht Frankfurt mit Fans und Gästen den sensationellen Triumph im DFB-Pokalfinale über Favorit Bayern München (3:1.)

Noch in den Katakomben des Berliner Olympiastadions hatten die glückseligen Spieler und Verantwortlichen die Parole "Alle zum Brandenburger Tor" an die Fans ausgegeben.

Rund 1000 Fans am Brandenburger Tor

Rund 1000 Anhänger folgten dem Aufruf und empfingen die Mannschaft bei ihrer Ankunft gegen 1.30 Uhr an der DZ Bank direkt neben dem Brandenburger Tor, wo der Fahrer zunächst noch eine Ehrenrunde drehte.

Als Erstes verließ Erfolgscoach Kovac den Bus mit dem Pokal in den Händen, als letztes kamen Kevin Prince Boateng und Kapitän Alexander Meier.

Wenig später erschien Kovac dann auf dem Balkon des Gebäudes, um sich an die Fans zu richten. "Es sind tolle zwei Jahre gewesen, wo ich Tolles erlebt habe", erklärte der Chefcoach.

"Ich möchte mich bei allen bedanken, gerade bei den Fans, die uns zwei Jahre die Stange gehalten haben und gerade in den letzten Wochen zu uns gestanden haben. Ich freue mich, dass ich Teil eurer Geschichte sein durfte und wir uns hoffentlich morgen am Römer nochmal alle sehen."

Die Pokalfeier von Eintracht Frankfurt ab 23.30 Uhr im "Volkswagen Pokalfieber" auf SPORT1

Rund 600 Gäste bejubeln das Team

Wenig später wurde das Team dann von den rund 600 geladenen Gästen in der stylischen Eventlocation im Keller der Bank bejubelt.

"Das ist ein epochaler Moment. Hier ist Geschichte geschrieben worden. Es ist unbeschreiblich, was uns das als Verein bringt", sagte Sportvorstand Fredi Bobic über den ersten Titel der Eintracht seit 30 Jahren.

In seiner Rede bedankte sich der Eintracht-Boss vor allem bei Kovac, der die Hessen nach zweieinhalb Jahren in Richtung FC Bayern verlassen wird.

Bierdusche für Kovac: Frankfurt-Profis stürmen PK

Kovac: "Froh, glücklich und stolz"

"Daran denke ich noch nicht", sagte der Trainer, der wie schon bei der Siegerehrung im Olympiastadion Tränen in den Augen hatte:

"Für mich ist wichtig, diesen Titel mit diesem tollen Verein geholt zu haben. Ich bin froh, glücklich und stolz. Und ich empfinde Genugtuung darüber, dass wir den Verein aufpoliert haben."

Durch den fünften Pokalsieg der Vereinsgeschichte spielen die Frankfurter unter dem neuen Trainer Adi Hütter in der kommenden Saison in der Europa League.

"Wir haben uns von einem Fast-Absteiger zum Pokalsieger entwickelt. Was alle in diesem Verein geleistet haben, ist großartig", erklärte Kovac.

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag um 11 Uhr mit Bodo Illgner und Dirk Schuster LIVE im Free-TV auf SPORT1

Partybefehl von Boateng

Danach wurde gefeiert, die meisten Anwesenden inklusive der Spieler gingen erst gar nicht ins Bett. "Wer vor Acht nach Hause kommt, bekommt eine Strafe", lautete der Partybefehl des gebürtigen Berliners Boateng.

Erst gegen 15 Uhr steht der Abflug aus Berlin an. Nach der Landung um 16.30 Uhr werden die Pokalsieger dann in Cabrios per Autokorso in die Frankfurter Innenstadt fahren, wo gegen 18 Uhr am Römer die nächste große Party starten wird.