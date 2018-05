Am Frankfurter Römer wird am Sonntag Ausnahmezustand herrschen!

Eintracht Frankfurt gewann durch einen dramatischen 3:1-Sieg gegen den FC Bayern München am Samstagabend den DFB-Pokal und damit den ersten nationalen Titel seit 1988. Das will natürlich ausgiebig gefeiert werden.

Nach einer sicherlich kurzen Nacht treten die Eintracht-Helden am Sonntag um 14 Uhr mit dem Flieger die Heimreise nach Frankfurt an. Direkt nach der Landung geht es für das Team in Cabrios zum Frankfurter Römer.

An dem Ort, wo in der Vergangenheit das Nationalteam des Öfteren gefeiert wurde, werden die Farben rot, schwarz und weiß dominieren.

SPORT1 begleitet die Feierlichkeiten des neuen Pokalsiegers den ganzen Tag über im LIVETICKER und wird natürlich auch über die Party am Römer ausführlich berichten.