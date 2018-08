Als nach 120 packenden Minuten der Schlusspfiff ertönte, entlud sich der Frust am Ronhof. Lautstark. In Richtung Schiedsrichter Manuel Gräfe.

"Schieber, Schieber"-Rufe und "Ohne Schiri habt ihr keine Chance"-Gesänge gaben sich die Klinke in die Hand. Die Fans von Greuther Fürth fühlten sich um den Sieg betrogen.

Nach 90 Minuten der regulären Spielzeit war die Sensation gegen den haushohen Favoriten Borussia Dortmund zum Greifen nah, ehe auf der Anzeigetafel am Spielfeldrand eine unheilvolle Zahl aufleuchtete.

(Zu) lange Nachspielzeit?

Gräfe und sein Team entschieden auf fünf Minuten Nachspielzeit, mit dem letzten Angriff rettete Neuzugang Axel Witsel den BVB in die Verlängerung. Und das Fürther Publikum kochte.

Ihrer Meinung nach waren fünf Minuten deutlich zu lange. Eine Ansicht, die auch die Spieler der Franken nach der Partie teilten.

"Für mich war das die eine oder andere Minute zu viel", sagte der herausragend aufgelegte Torhüter Sascha Burchert auf SPORT1-Nachfrage. "Dortmund hatte lange genug Zeit ein Tor zu schießen, 93 Minuten sollten eigentlich ausreichen".

Auch für Teamkollege Maximilian Wittek war die Etxra-Spielzeit zu üppig ausgefallen, wenngleich er wie sein Torhüter betonte, dass der Schiedsrichter die Partie nicht entschieden habe.

Reus kann Ärger verstehen

Selbst Dortmunds Siegtorschütze Marco Reus, der mit seinem Tor in der 120. Minute den Gastgebern den zweiten sehr späten und letztlich endgültigen Nackenschlag verpasste, konnte die entstandene Diskussion verstehen.

"Wir nehmen natürlich alles mit. Aber aus Sicht von Greuther Fürth kann man nachvollziehen, dass sie vielleicht sauer sind. Aber das liegt nicht in unserer Macht", sagte Dortmunds Kapitän in der ARD.

Die angesprochene Macht obliegt in diesem Fall dem Schiedsrichter. In Fürth werden sie ihn nicht in allerbester Erinnerung behalten.