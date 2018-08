Die erste Runde des DFB-Pokals ist in vollem Gange. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt ist aber bereits ausgeschieden. Gegen den SSV Ulm kassierte das Team von Trainer Adi Hütter eine bittere Pleite. In der zweiten Runde, die am 30. und 31. Oktober ausgespielt wird, sind die Hessen nicht mehr dabei.

Auf welchen Gegner die verbliebenen 32 Teams treffen, wird bereits in der kommenden Woche ausgelost. Am 26. August (Sonntag) werden die 16 Partien im Rahmen der ARD-Sportschau ermittelt. Die Auslosung beginnt um 18. Uhr.

Spiele unter der Woche

Dabei wird sich zeigen, ob es - wie im letzten Jahr - erneut zu einem Bundesliga-Topspiel kommt. In der Saison 2017/18 warf der FC Bayern RB Leipzig in der zweiten Runde raus.

Genaue Anstoßzeiten für die Partien Ende Oktober stehen noch nicht fest. Da es sich bei den Terminen um die Wochentage Dienstag und Mittwoch handelt, dürfte aber kein Spiel vor 18 Uhr angepfiffen werden.

Die Auslosung der zweiten Pokalrunde:

Im TV: ARD

Im LIVESTREAM: ARD

Im LIVETICKER: SPORT1