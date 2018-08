Nach dem Supercup-Sieg gegen Eintracht Frankfurt steht für den FC Bayern das nächste Plichtspiel an. Am Samstag trifft der Rekordmeister in der ersten Runde des DFB-Pokals (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Drochtersen/Assel.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel äußert sich der 46-Jährige zum Spiel gegen den Regionalligisten. Außerdem nimmt er Stellung zu den aktuellen Transfergerüchten um Sebastian Rudy und Juan Bernat.

Hier aktualisieren.

+++ PK-Beginn um 10.30 Uhr +++

Um 10.30 Uhr soll die Pressekonferenz mit Niko Kovac beginnen. Dann steht der Bayern-Coach den Journalisten Rede und Antwort.