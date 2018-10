Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 4:6 n.E.

Lang gezittert, nie aufgesteckt und am Ende nervenstark vom Punkt: Bundesligist 1. FC Nürnberg ist nach einem Wechselbad der Gefühle ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Beim erbittert kämpfenden Drittliga-Klub Hansa Rostock gewann der Favorit am Mittwoch in der zweiten Runde mit 2:4 im Elfmeterschießen.

Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (1:1, 0:1) gestanden. Rostock verpasste somit die Runde der besten 16 (5./6. Februar) zum elften Mal nacheinander. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Tim Leibold ließ mit seinem entscheidenden Versuch vom Punkt das Ostseestadion verstummen. Im Spiel hatten Pascal Breier (35.) per Slapstick-Tor und Jonas Hildebrandt (94.) mit einem direktem Freistoß für Rostock getroffen. Adam Zrelak (90.) und Federico Palacios (103.) glichen zweimal für die Franken aus.

Das Breier-Tor stand am Ende einer wahren Fehlerkette. Erst überließ Nürnbergs Verteidiger Robert Bauer Hansa-Profi Merveille Biankadi leichtfertig den Ball, dessen nicht sonderlich scharfe Hereingabe verstolperte im Strafraum Simon Rhein - sodass Breier ziemlich unerwartet leichtes Spiel hatte. (Alle Ergebnisse im Überblick)

Bevor Hansa das Aus betrauern musste, herrschten den Tag über Tumulte. Wie die Polizei Rostock bestätigte, wurde am Morgen beim Versuch Nürnberger und Rostocker Fans zu trennen, gar ein Warnschuss abgegeben. Verletzt worden sei niemand. Etwa 350 Personen sollen an den Auseinandersetzungen am Vormittag gegen 11.00 Uhr in der Nähe des Ostseestadions beteiligt gewesen sein. Zur Unterstützung kreiste ein Polizeihubschrauber über dem Einsatzort.

Hildebrandt mit Freistoß in den Winkel

Als das Spiel dann lief, suchte Hansa immer wieder den schnellen Ballgewinn. Nur war in dieser Phase immer mindestens noch ein Franke dazwischen. Die Gäste waren da zu Beginn gefährlicher. Der 21-jährige Törles Knöll zog nach zehn Minuten im Strafraum stark nach innen, zielte aber einige Meter über das Tor.

Bis es zum ersten Mal vor dem Kasten der Gäste ernst wurde, verging eine kurze Findungsphase. Mittelfeldspieler Marcel Hilßner (21.) schoss aus gut 18 Metern rechts vorbei. Eine Warnung für kombinationssichere Nürnberger, die zu wenig aus ihrer Feldüberlegenheit machten. Hilßner (29.) war es auch, der nach einem schnellen Gegenangriff nach kurzem Dribbling Club-Keeper Christian Mathenia noch vor dem Tor das erste Mal richtig prüfte.

Während Nürnberg im zweiten Durchgang anrannte, aber nur zu wenigen Möglichkeiten kam, blieb Rostock giftig. Breier (60.) köpfte an der langen Ecke vorbei, und der eingewechselte Jonas Hildebrandt (71.) verpasste nur knapp die Entscheidung. Bei den Gästen setzte Kapitän Hanno Behrens (74.) einen Kopfball mitten auf Hansa-Torwart Ioannis Gelios, bevor Zrelak traf.

In der Verlängerung schaltete Hansa noch einmal auf Attacke. Der Freistoß von Hildebrandt in den linken Winkel ließ Mathenia nicht einmal zucken, das Stadion eskalierte. Doch Einwechselspieler Federico Palacios brachte die Gäste nach einer starken Einzelleistung wieder ins Spiel und ermöglichte eine spannungsgeladene Schlussphase.

Weiche Flensburg 08 - Werder Bremen 1:5

Zweite Runde? Kein Problem! Bundesligist Werder Bremen ist im Gegensatz zu anderen Top-Teams ganz souverän ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen.

Der sechsmalige Pokalsieger ließ dem tapfer kämpfenden Viertligisten SC Weiche Flensburg keine Chance und siegte ohne Mühe 5:1 (3:1).

"Wir hatten ein klares Ziel und sind sehr froh und erleichtert, es souverän geschafft zu haben", sagte Florian Kainz, der mit dem zwischenzeitlichen 2:1 den Sieg eingeleitet hatte: "Bis auf das Gegentor haben wir nichts anbrennen lassen. Wir haben den Gegner sehr ernst genommen."

Claudio Pizarro (8.), Florian Kainz (37.), Davy Klaassen (44./Foulelfmeter) und der eingewechselte Martin Harnik (76./80.) trafen für klar überlegene, aber keinesfalls glänzende Bremer. Für Werder-Trainer Florian Kohfeldt war das nie gefährdete Weiterkommen das perfekte Geschenk zum einjährigen Dienstjubiläum auf der Bank der Grün-Weißen.

Die Flensburger Amateure durften nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Ilidio Santos (27.), der nebenberuflich als Kellner arbeitet, nur kurz von einer Fortsetzung ihres Pokal-Abenteuers träumen. Die Elf von Trainer Daniel Jurgeleit hatte ganz offensichtlich zu viel Respekt vor dem Bundesliga-Vierten und agierte lange Zeit viel zu defensiv gegen hinten beileibe nicht immer sattelfeste Bremer. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Pizarro bei Werder Bremen für Kruse

In der ersten Runde, dem ersten Pokalspiel ihrer Vereinsgeschichte, hatten die Nordlichter im heimischen Manfred-Werner-Stadion noch den VfL Bochum aus dem Wettbewerb gekegelt (1:0). Gegen Werder musste der Vierte der Regionalliga Nord aus Sicherheitsgründen nach Lübeck ins Stadion an der Lohmühle ausweichen.

Angesichts der 2:6-Klatsche drei Tage zuvor in der Liga gegen Bayer Leverkusen forderte Werder-Coach Kohfeldt eine "angemessene Reaktion" von seinem Team. Die Partie gegen Flensburg sei "extrem wichtig. Wir wollen im Pokal überwintern." Und so verzichtete der Coach in der Startaufstellung auf große Experimente. Einzige kleine Überraschung: Anstelle des angeschlagenen Kapitäns Max Kruse begann Oldie Pizarro im Sturmzentrum.

Und der stand vor 8637 Zuschauern in der ausverkauften Lohmühle gleich nach acht Minuten goldrichtig. Nach einem Pfostenschuss von Theodor Gebre Selassie schaltete der Peruaner am schnellsten und drückte den Abpraller über die Linie.

In der Folge diktierte der Bundesligist, der den Cup zuletzt 2009 gewonnen hat, das Geschehen nach Belieben und hatte zeitweise Ballbesitzwerte jenseits der 80 Prozent. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich schalteten Pizarro und Co. vor der Pause kurz mal einen Gang hoch und verwalteten im zweiten Durchgang das Ergebnis. Letzte Hoffnungen der Flensburger zerstörte der eingewechselte Harnik.