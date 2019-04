So hatte sich das die Marketingabteilung von RB Leipzig mit Sicherheit nicht vorgestellt.

Am Montag veröffentlichten die Sachsen via Twitter die Kollektion für das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern München am 25. Mai. "Beflüüügelt ins Finale" ist auf den T-Shirts und Schals zu lesen, die der Klub ab sofort im Fanshop und Online Fanshop vertreibt.

Mit dem ganz offensichtlich an Sponsor Red Bull angelehnten Spruch erntet der deshalb oftmals von gegnerischen Fans angefeindete Verein im Internet einen großen Shitstorm - und das sogar von den eigenen Anhängern.

"Mehr Leipzig, weniger RedBull!", "Wieso eigentlich beflüüüügelt? Sonst kamen wir doch auch immer ohne den Werbespruch aus", "Das geht gar nicht. Das Ding wird ein Ladenhüter" oder "Hm, find ich irgendwie füüüchterlich", waren nur einige der unzähligen Kommentare unter dem Tweet der Roten Bullen.