Der FC Bayern setzte sich im DFB-Pokal-Viertelfinale glücklich mit 5:4 gegen den 1. FC Heidenheim durch.

Einer, der wieder nicht am Geschehen auf dem Platz teilhaben durfte, war Renato Sanches. Der Portugiese saß die gesamte Spielzeit auf der Bank – wie so oft in dieser Saison.

"Ich warte auf meine Chance. Ich arbeite weiter und warte auf einen Einsatz aber natürlich möchte ich mehr spielen", sagte er in den Katakomben der Allianz Arena enttäuscht.

Gestörtes Verhältnis zu Kovac

Bayern-Trainer Niko Kovac erfüllt ihm diesen Wunsch bislang nicht. Was Sanches aber vor allem stört: mangelnde Kommunikation! "Der Trainer erklärt mir nicht, warum ich nicht spiele," so der Portugiese. Zuletzt kam der Europameister von 2016 beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Liverpool in der Schlussphase zum Einsatz.

Seitdem ist der Platz auf der Bayern-Bank seine Stammposition - ein Zustand, mit dem sich der 21-Jährige nicht zufrieden geben kann. Wird er auch in der kommenden Saison Teil der Bayern-Mannschaft sein?

Sanches äußert sich vielsagend: "Die Saison ist noch nicht vorbei. Wir haben noch zwei Monate und in zwei Monaten ist alles möglich."

Salihamidzic: Sanches muss Rolle akzeptieren

Beim FC Bayern hat man indes Verständnis für die Unzufriedenheit des Jungstars, doch Hasan Salihamidzic macht Sanches wenig Hoffnung auf Besserung. "Ich verstehe, dass er unzufrieden ist, weil er nicht spielt. Er ist wirklich ein guter Junge und trainiert gut. Es sind aber Leute vor ihm. Der Trainer entscheidet. Das muss man akzeptieren", erklärte der Sportdirektor des Rekordpokalsiegers nach der Partie gegen Heidenheim.

Hummels: Sanches "überhaupt nicht isoliert"

Volle Unterstützung hingegen hat Sanches von Mats Hummels. In der Mannschaft sei Sanches "überhaupt nicht isoliert", versicherte der Innenverteidiger. "Er hat mit vielen ein gutes Verhältnis, aber natürlich noch mehr mit den Spanisch sprechenden Jungs." Hummels weiter: "Es tut mir leider, dass er nicht so zu seinen Chancen kommt, denn er ist ein guter Junge und ein Fußballer mit großartigen Anlagen. Ich glaube, wenn er die auf den Platz bringt, wie es möglich ist, wird er noch eine sehr, sehr starke Karriere hinlegen. Er ist noch sehr jung, das darf man auch nicht vergessen."

Worte, die Sanches zumindest ein bisschen aufbauen sollten.