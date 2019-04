Seine Party-Pläne sorgen jetzt auch bei den Bayern-Verantwortlichen für Aufsehen!

FCB-Profi Jerome Boateng will im Anschluss an das Titelduell mit Borussia Dortmund (Samstag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) im Münchner Nobelclub "P1" feiern - unter dem Motto "Boa X P1".

Dabei will Boateng vor allem die zweite Ausgabe seines Lifestyle-Magazins "BOA" präsentieren. Unter anderem soll auch sein Kumpel und Rapper Capital Bra als Ehrengast auftreten.

Anzeige

Flyer der Party "BOA CLUB X P1" © P1

Salihamidzic hätte Boateng abgeraten

Hasan Salihamidzic ist von den Party-Plänen des extrovertierten Innenverteidigers nicht begeistert. Zwar betonte er anfangs noch, "keine Ahnung von einer Party" zu haben und dass er sich in das Privatleben seiner Spieler nicht einmischen wolle.

"Das würde ich als Spieler aber nicht machen, besonders wenn man so ein Spiel hat und auch nicht weiß, wie das Spiel ausgeht", sagte der Bayern-Sportdirektor dann doch nach dem 5:4 im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim.

Salihamidzic fügte sogar deutlich hinzu."Ich gehe davon aus, dass wir ein gutes Spiel machen werden, aber wenn man mich gefragt hätte, hätte ich ihm davon abgeraten."

Alles zum #Titelduell im Talk bei Bundesliga Aktuell Spezial am Freitag ab 18.30 Uhr und bei Bundesliga Aktuell ab 23.30 Uhr Live im TV auf SPORT1

Boateng: "Für all diese Menschen schmeiße ich eine Party"

Boateng selbst hat die Party als Zusammenkunft seiner engsten Vertrauten angekündigt. "Ich habe immer ein Team um mich herum, meine Familie, meine Mannschaft, meine Freunde und Bekannte, all jene Menschen, die mich unterstützen - eben einen Club, der mit mir durch dick und dünn geht. Der Siege feiert und Niederlagen betrauert. Diesen Club will ich um mich versammeln. Für all diese Menschen schmeiße ich eine Party", erklärte der 30-Jährige unlängst.

Eine Einladung hat auch Mannschaftskollege Franck Ribery erhalten und diese auf Instagram mit der Öffentlichkeit geteilt.

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Ob Bayern-Mitspieler tatsächlich im Club aufschlagen und in Feierlaune sein werden? "Erstmal werden wir Samstagabend hoffentlich das Spiel gewinnen", sagte Mats Hummels darauf angesprochen. Der Innenverteidiger weiter: "Alles andere ist erstmal komplett nebensächlich. Sowas wird erst danach entschieden. Wichtig ist, dass wir das Spiel gewinnen. Wenn wir verlieren, wird man mich dort sicherlich nicht sehen."

Was Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge von der Boateng-Party halten, ist noch nicht bekannt. Vor allem Rummenigge machte aber nie einen Hehl daraus, dass ihm der extravagante Lebensstil des Ex-Nationalspielers nicht immer zugesagt hat.

Die Party am Samstag wird daran erst Recht nichts ändern.