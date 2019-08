Der FC Schalke 04 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals am Samstag (DFB-Pokal: SV Drochtersen/Assel - FC Schalke 04, ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) beim Regionalligisten SV Drochtersen/Assel auf Mark Uth, Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo und Salif Sane verzichten.

Dagegen kann der neue Trainer David Wagner auf einen Einsatz von Benito Raman (Kapselbandverletzung im Sprunggelenk) hoffen. Eine Entscheidung werde am Freitag fallen, ein Einsatz sei "nicht ausgeschlossen", so Wagner am Donnerstag.

Wagner will Tönnies-Diskussion ausblenden

Die Diskussionen um Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, der sein Amt nach rassistischen Äußerungen drei Monate ruhen lässt, möchte Wagner vor seinem Pflichtspieldebüt als Coach der Königsblauen ausblenden, da es "ein wahnsinnig wichtiges Spiel" sei. "Es gilt, sich darauf zu fokussieren", sagte Wagner und fügte an: "Wir haben extrem viel Lust, dass es jetzt losgeht. Die Jungs machen die richtigen Schritte, sie sind total offen für unsere Ideen."

Die Schalker sind aber gewarnt. Drochtersen/Assel unterlag in der vergangenen Saison dem späteren Pokalsieger Bayern München in der ersten Runde nur mit 0:1. Gegen Borussia Mönchengladbach verlor man 2016 ebenfalls nur 0:1.

