Niko Kovac hat die Diskussion um den Transfer von Ivan Perisic scharf kritisiert.

Vor dem DFB-Pokal-Spiel des FC Bayern bei Energie Cottbus (jetzt LIVE im Ticker) wurde der Trainer des FC Bayern in der ARD gefragt, ob der Perisic-Deal bereits durch sei.

"Es ist richtig, dass er heute in München war. Das kann ich bestätigen", antwortete Kovac zunächst nüchtern, bevor er sich dann für einige Augenblicke in Rage redete: "Ich muss jetzt mal Folgendes sagen: Die Debatte ist grundsätzlich fehl am Platz. Man macht hier einen Spieler schlecht, egal ob er kommt oder nicht kommt."

Anzeige

Alle Video-Highlights der 1. Runde im DFB-Pokal ab Freitag in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

Das gehöre sich nicht, sagte Kovac und fügte an: "Jeder Spieler hat den nötigen Respekt verdient."

Kovac: Nicht "auf das Alter" gucken

Kovac bemängelte die Art und Weise, wie die Diskussion um den möglichen Transfer in den letzten Tagen ausgetragen wurde. "Man kann nicht über eine B-, C- oder X-Lösung sprechen. Ich denke, da müssen wir uns mal alle hinterfragen, ob das, was hier in der letzten Zeit lief, rechtens ist."

Ein Kritikpunkt an dem Transfer von Perisic ist, dass der Kroate mit 30 Jahren nicht mehr der Jüngste ist. "Stefan Effenberg ist mit 30 zum FC Bayern gekommen und hat die Champions League geholt", konterte Kovac das Argument.

"Wir müssen davon wegkommen, auf das Alter zu gucken. Wir müssen darauf gucken, was haben die Jungs erreicht, was können sie und wo können sie helfen."

Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Bereits am Samstag hatte SPORT1 vermeldet, dass der Transfer von Perisic zum deutschen Rekordmeister perfekt ist. Am Montag befand er sich zum Medizincheck in München.