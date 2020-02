Endlich ist es so weit: das Achtelfinale des DFB-Pokals steht vor der Tür.

Acht heiße Partien - darunter jene Partie, die es vor eineinhalb Wochen in der Bundesliga schon einmal gegeben hat: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Am 19. Spieltag endete das Duell mit 2:0 für die Eintracht und RB-Coach Julian Nagelsmann ging ob der Einstellung seiner Spieler an die Decke.

Frankfurt setzte sich in der ersten Runde mit 5:3 bei Waldhof Mannheim durch, in der zweiten mit 2:1 beim FC St. Pauli. Leipzig schaltete erst den VfL Osnabrück auswärts aus (3:2), dann verpasste das Team um Torjäger Timo Werner dem VfL Wolfsburg eine 6:1-Klatsche.

Nagelsmann: "Das bessere Team"

Im Achtelfinale werden die Karten nun neu gemischt. Doch wer hat das bessere Blatt?

"Wir waren im Bundesliga-Spiel nicht die schlechtere Mannschaft", sagte Nagelsmann auf der RB-Pressekonferenz. "Ziel ist es morgen, das bessere Ergebnis zu haben. Wir sind in der Lage, das bessere Team zu sein."

Klingt durchaus selbstbewusst - und der 32-Jährige schob nach: "Wir würden gerne wieder ins Finale kommen. Alle möchten nach Berlin. Das Spiel morgen ist schon bedeutend für uns."

Nagelsmann über Ilsanker

Stefan Ilsanker, der im Winter von RB zur Eintracht wechselte, ist indes nicht spielberechtigt. Dies bestätigte der Klub um Trainer Adi Hütter.

"Ilsanker darf etwas über uns erzählen, das ist normal. Aber Frankfurt beobachtet uns sicher auch so gut genug", erklärte Nagelsmann. "Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass er mit Leib und Seele für uns spielt. Warum er keine Perspektive gesehen hat, müssen Sie ihn selber fragen."

Und welchen Match-Plan hat Nagelsmann? "Es wär schon klug, mal nicht in Rückstand zu geraten wie in den letzten fünf Partien. Wir haben im Pokal große Ziele. Wir wollen in Frankfurt gewinnen und dann mit dem nötigen Selbstvertrauen nach München fahren."

Dayot Upamecano, der beim 2:2-Remis gegen Borussia Mönchengladbach umknickte, kann wohl spielen.

"Er ist angeschlagen, wird heute auch nicht trainieren. Es ist nichts großartig Schlimmes. Morgen wir es wieder gehen. Sonst ist alles beim Alten", sagte Nagelsmann.

Dann heißt es: Vorhang auf für einen heißen Pokal-Kracher - LIVE bei SPORT1.

So können Sie Eintracht Frankfurt - RB Leipzig LIVE verfolgen: