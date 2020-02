Der FC Bayern steht im Viertelfinale des DFB-Pokals. (FC Bayern - TSG Hoffenheim im TICKER zum Nachlesen)

Der deutsche Rekord-Pokalsieger setzte sich gegen die TSG Hoffenheim knapp mit 4:3 durch. (Alle Ergebnisse im DFB-Pokal)

"Es ist extrem bitter, wenn man in München drei Tore schießt und trotzdem verliert", sagte Hoffenheims Mittelfeldspieler Steven Zuber bei Sky. "Ich glaube, wir haben uns tapfer geschlagen. Leider waren wir in der ersten Halbzeit die klar schlechtere Mannschaft."

Anzeige

Das komplette Pokal-Paket auf SPORT1: DFB-Pokal Pur und die Pokal-Analyse - am Donnerstag ab 17.30 Uhr im TV auf SPORT1

Bayern dreht nach Rückstand auf

Gegen Hoffenheim geriet der FCB vor 71.000 Zuschauern durch ein Eigentor von Jerome Boateng früh in Rückstand, glich aber postwendend aus. Wieder war es ein Eigentor, diesmal traf Benjamin Hübner ins eigene Netz.

Von nun an lief die Angriffsmaschinerie der Bayern auf Hochtouren. Thomas Müller und Robert Lewandowski schossen eine beruhigende Pausenführung heraus.

Flick setzt auf Gnabry, Coutinho und Tolisso

Dass Bayern-Trainer Hansi Flick mit Serge Gnabry, Philippe Coutinho und Corentin Tolisso drei frische Kräfte gebracht hatte, machte sich nicht negativ bemerkbar - im Gegenteil.

Die Bayern strahlten vor allem in der ersten Hälfte wie zuletzt gewohnt eine unerschütterliche Ruhe und Dominanz aus. Allerdings spielte die TSG da auch unverständlich passiv und fiel immer wieder auf dieselben Münchner Spielzüge herein.

Alle Video-Highlights des Achtelfinals im DFB-Pokal ab Donnerstag 0.00 Uhr in der SPORT1-Mediathek und in der SPORT1 App

In der zweiten Halbzeit änderte sich zunächst wenig am Spielverlauf. Die Bayern ließen nun aber einige hochkarätische Chancen aus und schonten mehr und mehr ihre Kräfte.

Erst Lewandowski baute die Führung per Kopf in der Schlussphase weiter aus. Allerdings blieben die Bayern auch in der Defensive anfällig und ließen beim Debüt von Winterzugang Alvaro Odriozola durch den eingewechselten Munas Dabbur zwei Tore zu.