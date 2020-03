Dem FC Bayern München droht im DFB-Pokal-Viertelfinale bei Schalke 04 am Dienstag ein Ausfall von Innenverteidiger Jérôme Boateng (DFB-Pokal: Schalke 04 - FC Bayern, Di. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).

Der Innenverteidiger kämpft mit einer Magen-Darm-Grippe und trat am Montag die Reise nach Gelsenkirchen nicht mit an. Er soll aber am Dienstag möglicherweise nachkommen und wäre dann auch "voll einsatzfähig", betonte Bayern-Trainer Hansi Flick.

Definitiv verzichten müssen die Münchner nach wie vor auf Torjäger Robert Lewandowski, Niklas Süle, Ivan Perisic und Kingsley Coman. Der Franzose steht nach seiner beim 3:0 in der Champions League beim FC Chelsea erlittenen Zerrung immer noch nicht zur Verfügung. Flick rechnet frühestens am Sonntag im Derby gegen den FC Augsburg wieder mit Coman.

Flick: "Aufs Sportliche konzentrieren"

Nach dem Skandal von Sinsheim äußerte Flick den frommen Wunsch, möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkehren zu können.

Er bitte darum, "mit dem Thema Schluss zu machen. Ich möchte mich aufs Sportliche konzentrieren. Der Anstoß ist gemacht. Jetzt müssen die Verantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen und alle an einem Strang ziehen", sagte der 55-Jährige.

Dass in Gelsenkirchen möglicherweise ein Spielabbruch droht, wollte sich Flick erst gar nicht vorstellen. Er hoffe, betonte er am Montag, "dass sich das auf den Fußball konzentriert und das so austragen wird, dass wir als bessere Mannschaft eine Runde weiterkommen".

Er könne sich aber nur "schwer vorstellen", dass die Proteste aufhören, ergänzte er. Deshalb sei es wichtig, meinte der Bayern-Coach, "dass wir noch mal sprechen, wie wir reagieren, wenn was passiert".