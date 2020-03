Nach dem Skandalspiel ist vor dem Pokalspiel.

Am Dienstag ist der FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals beim FC Schalke 04 zu Gast. Nach dem turbulenten Wochenende wird es für den deutschen Rekordmeister wohl nicht einfach, den Fokus wieder auf das Sportliche zu richten.

Brisant ist in diesem Bezug auch ein Statement der Schalker: "Sollten am kommenden Dienstag oder auch bei zukünftigen Spielen derartige Vorkommnisse in der Veltins-Arena sichtbar werden, wird unsere Mannschaft den Platz verlassen - ungeachtet der Spieldauer, des Resultats oder etwaiger Konsequenzen", teilte der Klub mit.

Anzeige

Was Bayern-Coach Hansi Flick zu diesem Szenario sagt und wie er mit seinem Team das Halbfinale erreichen will, erklärt er im Pressetalk.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Hier aktualisieren

+++ Boateng-Einsatz fraglich +++

"Wir haben noch einige Spiele. Beim Spiel am Samstag war es wichtig, dass wir die Ordnung beibehalten. Da war es klar, dass wir nichts ändern. Jerome Boateng konnte heute nicht mittrainieren, weil er Magen-Darm-Beschwerden hat. Er kann heute nicht mitreisen, aber wenn der Verlauf so ist, wie wir uns das vorstellen, kann er eventuell Morgen nachreisen. Dann wäre er auch voll einsatzfähig."

+++ Flick spricht über Coman und Zirkzee +++

"Kingsley (Coman) ist im Soll. Er wird in den nächsten Tagen laufen und etwas für die Fitness tun. Wir planen, dass er am Sonntag dabei sein kann. Zirkzee macht es gut, es war richtig, dass wir ihn dazu genommen haben. Es war nicht top, aber gut. Er hat ein Tor gemacht und macht seine Sache ordentlich. Er muss aber noch vieles zulegen, wenn er hier auf Dauer spielen will. Das weiß er aber auch."

+++ Flick freut sich über Leistung ohne Lewandowski +++

"Ich habe meiner Mannschaft mitgeteilt, dass wir sehr zufrieden waren. Wir wissen alle, was wir an Lewy haben, aber es ist gut zu sehen, dass wir als Mannschaft enger zusammenstehen und solche Leistungen abrufen können."

+++ Bayern-Coach befürchtet weitere Proteste +++

"Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Proteste jetzt aufhören. Es ist aber wichtig, dass der Verein zusammensitzt und nochmal spricht. Wenn was passiert, müssen wir bei der Reaktion eine Sprache sprechen. Das müssen wir intern kommunizieren und da gibt es keine zwei Meinungen, wie das aussehen wird."

+++ Flick hinterfragt Berichterstattung +++

"Diese Banner, die hochgehalten wurden, das ist im Netz und den Medien verbreitet. Ich weiß nicht, ob man das immer wieder zeigen muss und den idiotischen Bannern eine Plattform gibt. Ich frage mich, ob das gut ist, wenn man das 1000 Mal zeigt."

+++ "Hier, um Fußball zu spielen" +++

"Wir sind hier, weil wir Fußball spielen wollen. Die sportliche Leistung wurde durch eigene Fans verdorben, mit einer Aktion, die ich nicht gut heißen darf und dagegen vorgehen muss. Ich bin enttäuscht von den wenigen Fans, die diese Aktion durchgeführt haben. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, ich möchte mich jetzt aber wieder aufs Sportliche konzentrieren. Ich hoffe, dass Morgen die bessere Mannschaft eine Runde weiterkommt."

+++ Die PK beginnt +++

Flick betritt den Presseraum. Es kann losgehen.

+++ Flick nimmt Stellung zu Schmähungen gegen Hopp +++

"Es ist Zeit, uns zu wehren", sagte Hansi Flick nach den Anfeindungen der Bayern-Ultras in Richtung Dietmar Hopp. Er will hart mit den Chaoten ins Gericht gehen. Möglicherweise äußert er sich auch bei der Pressekonferenz zum genauen Vorgehen in der Zukunft.